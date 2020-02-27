عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:12 ص
Advertisements
أحمد سعد وحسن شاكوش
أحمد سعد وحسن شاكوش
سعد نبيل
Advertisements


شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، جمهوره عبر استوري الواتساب، صورة تجمعه بالمطرب أحمد سعد، داخل احدا الاستديوهات.


وعلق "شاكوش"، على الصورة: " SOON انتظرونا التقيل"، ومن المقرر أن يطرح الثنائي عملًا خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيلها.


يذكر أن نقيبب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدر قرارًا بوقف التعامل مع "مطربي المهرجانات" وهو ما مثل صدمة لهؤلاء. 

حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل
حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل
حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل
حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر مهرجانات حسن شاكوش الرى أحمد سعد

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 7 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتصى منصور يرد على عقوبات لجنة الانضباط.. بتصريحات ناريه

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد انفصاله عن حمو بيكا .. حسن شاكوش يطير إلى الإمارت للتعاون مع عمر كمال (فيديو)

حمو بيكا يكشف تفاصيل أحدث مهرجاناته الشعبية مع شاكوش.. التفاصيل

بعد "كازانوفا".. محمد رمضان يتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش

عمر كمال: قرار وقفي لا يشمل منعي في دول الخليج.. وقريبا حفل جديد لي بأمريكا

رانيا يوسف تصدم هاني شاكر بعد قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء

عمر كمال وحسن شاكوش يعلنان عن موعد طرح "عود البطل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status