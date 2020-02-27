حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل









شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، جمهوره عبر استوري الواتساب، صورة تجمعه بالمطرب أحمد سعد، داخل احدا الاستديوهات.









وعلق "شاكوش"، على الصورة: " SOON انتظرونا التقيل"، ومن المقرر أن يطرح الثنائي عملًا خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيلها.









يذكر أن نقيبب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدر قرارًا بوقف التعامل مع "مطربي المهرجانات" وهو ما مثل صدمة لهؤلاء.



