Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالإعدادية.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل جديدة براتب مجزي

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:48 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للصناعات الغذائية، براتب يصل إلى 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة لدى الشركة، 100 عضو فريق، و100 مندوب توصيل "ديلفري"، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حصالا على مؤهل لا يقل عن إعدادية، وأن يتراوح عمره بين 22 إلى 35 عاما.

وتوفر الشركة تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وسكن، ووجبة، وحدت الشركة أماكن العمل في الرحاب، التجمع الخامس، ومدينتي.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، وائل المحلاوي 01095366673.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف جديدة وظائف البحث عن وظائف

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتصى منصور يرد على عقوبات لجنة الانضباط.. بتصريحات ناريه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بدون مؤهل.. "القوى العاملة" تطرح 520 وظيفة جديدة براتب يصل لـ3000 جنيه

بـ4000 جنيه وسكن.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة بمؤهل وبدون

براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة

"القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديد بمرتب 3000 جنيهًا شهريًا

بالشهادة الإعدادية.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة براتب مجزي

براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status