بالإعدادية.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل جديدة براتب مجزي



وتتضمن الوظائف المتاحة لدى الشركة، 100 عضو فريق، و100 مندوب توصيل "ديلفري"، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حصالا على مؤهل لا يقل عن إعدادية، وأن يتراوح عمره بين 22 إلى 35 عاما.



وتوفر الشركة تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وسكن، ووجبة، وحدت الشركة أماكن العمل في الرحاب، التجمع الخامس، ومدينتي.



ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، وائل المحلاوي 01095366673.



أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للصناعات الغذائية، براتب يصل إلى 2500 جنيه.