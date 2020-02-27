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زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:17 ص
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ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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عبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن غضبه، بعد هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق فرانشيسكو إيسكو في الدقيقة 60، ثم تعادل جابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف كيفين دي بروين هدف الفوز للسيتيزن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة:" إنه أمر سيئ ما حدث اليوم ، الآن علينا أن نكون أقوى وأقوى وأن نستمر في العمل".

وتابع:" كروس مهم بالنسبة إلينا، إستبعاده اليوم هو قرار فني، لا يوجد شيء ضده أبداً ".

وأتم:" أنتظر جماهيرنا يوم الأحد لمساعدة الفريق في لقاء الكلاسيكو والمضي قدماً ".

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