عاجل.. حكومة الفخفاخ تنال ثقة البرلمان التونسي بـ129 صوتا

تمّت المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 27 فيفري 2020، بعد أن قام مجلس نواب الشعب بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.





وقد تمّكنت حكومة الفخفاخ من الحصول على 129 صوتا، بينما خيّر 77 نائبا التصويت ضدّ الحكومة، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.





ووقع التصويت على الحكومة في أعقاب جلسة عامة، كانت قد انطلقت منذ صباح يوم أمس الإربعاء 26 فيفري 2020، وتواصلت على مدى أكثر من 15 ساعة.





وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا، تمّ التوصل على إثرها إلى تكوين إئتلاف حكومي يضمّ أربعة أحزاب، وهي النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى كتلة الإصلاح.





ويجدر التذكير، بأنه وقبل تكليف الفخفاخ، كانت حكومة الحبيب الجملي قد فشلت في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، بعد حصولها عل 72 صوتا فقط في جلسة عامة بالبرلمان يوم 10 جانفي المنقضي، ليقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقب ذلك، بتكليف الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة استنادا إلى مقتضيات الفصل 98 من الدستور التونسي.





ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، كان قد أعلن منذ يوم 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، المتكوّنة من:





وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي





وزير الداخلية: هشام المشيشي





وزيرة العدل: ﺛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ





وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري





وزير المالية: محمد نزار يعيش





وزير التجارة : ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﻨﻲ





وزير الطاقة: منجي ﻣﺮﺯﻭﻕ





وزير الصناعة: صالح بن يوسف





وزيرة تكنولوجيات الاتصال: ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ





وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو





وزير التعاون ﺍﻟدوﻟﻲ: ﺳﻠﻴم ﻋﺰﺍﺑﻲ





وزير ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺷﻜﺮﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ





وزير معتمد مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف





وزير التربية: ﻣﺤمد ﺍﻟﺤﺎﻣدﻱ





وزير التعليم العالي: ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﻱ





وزير الصحة: ﻋﺒد ﺍﻟلطيف ﺍﻟﻤﻜﻲ





وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية: ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﻬﻤﺎﻣﻲ





وزير السياحة: ﻣﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺍﻟتوﻣﻲ





وزيرة الشؤون الثقافية: ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﻱ





وزير أملاك الدولة: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ





وزير ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ: ﺃﺣﻤد ﻗﻌﻠوﻝ





وزيرة المرأة: أﺳﻤاء ﺍﻟﺴﺤﻴمي





وزير التجهيز: ﻣﺤﻤد ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ





وزير التشغيل: ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻠﺤﺎﺝ





وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد: ﻣﺤﻤﺪ ﻋبو





وزير الفلاحة: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ





وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم





وزير النقل: عماد الحمامي





وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي





كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر





كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية: عاقصة بحري