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عاجل.. سقوط 7 قتلى في إطلاق نار بالولايات المتحدة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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وقع إطلاق نار، الأربعاء، في إحدى شركات إنتاج "البيرة" في مدينة ميلواكي التابعة لولاية ويسكونسن، شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وفقا لتقديرات أولية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن منفذ الهجوم ضمن القتلى، بينما طالبت الشرطة المواطنين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالبقاء بعيدًا، موضحة أن الحادثة حرجة.

ولفتت إلى أن الواقعة حدثت في منطقة "ميلر فالي"، بالولاية، إلا أنها لم تكشف عن ملابسات الهجوم أو دوافعه.
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الولايات المتحدة إطلاق نار أخبار

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