مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

سخر أوليفر مكبورني، مهاجم فريق شيفيلد يونايند الإنجليزي، من طرد سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق فرانشيسكو إيسكو في الدقيقة 60، ثم تعادل جابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف كيفين دي بروين هدف الفوز للسيتيزن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وكان راموس قد تعرض للطرد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بعد عركلته للاعب البرازيلي جابرييل جيسوس قبل الأنفراد بتيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وغرد مكبورني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا:" راموس حصل على البطاقة الحمراء 26 مرة، أكثر من عدد مرات ظهوري هذا الموسم".

وشارك مكبورني مع شيفيلد يونايتد في 25 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، يوم 17 مارس المقبل، على أرضية ملعب الاتحاد.