عاجل| قفزة في ضحايا "كورونا" بكوريا الجنوبية.. وأمريكا تتخذ إجراء

قفز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 1995 حالة، بعد تسجيل 334 إصابة جديدة بالفيروس.



وأفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إرحاء مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



يُذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.