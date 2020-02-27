موعد مباراة مصر وتوجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر ومنتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وستقام مباراة الجولة الثالثة بين منتخب مصر وتوجو يوم 26 مارس القادم، على ستاد القاهرة، تحت قيادة طاقم تحكيم من رواندا، ثم الإستعداد للسفر لمواجهة المنتخب التوجولى مرة أخري خارج الأرض يوم 29 مارس ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وكان الفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى قد تعادلوا فى أول مباراتان بالتصفيات أمام كل من كينيا وجزر القمر مما يجعل مباراتي توجو ذات أهمية فى رحلة الصعود للكان.