عمل كمخرج إذاعي ومدير للمسرح الكوميدي .. ما لا تعرفه عن الراحل محمود السباع

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان محمود السباع الذي رحل عن دنيانا 27 فبراير، ويعد من أشهر النجوم علي الساحة الفنية وقدم العديد من الأدوار الثانوية والتي تركت بصمة في تاريخ السينما



وفي هذا التقرير يستعرض لكم " الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الراحل محمود السباع





ولد الفنان الراحل محمود السباع في محافظة أسوان 24 يناير عام 1911، وتوفي في 27 فبراير 1989، نفس العام الذي شارك فيه بفيلم «البيضة والحجر» أمام الراحل أحمد زكي.



تخرج «السباع» في معهد التمثيل، ثم سافر إلى بريطانيا لدراسة الإخراج في معهد لندن، ثم درس التليفزيون بجامعة واشنطن بعد سفره إلى الولايات المتحدة



قدم أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًا وتدرجت وظائفه فعمل كمخرج إذاعى من سنة 1954، ثم عمل كمراقب للمسلسلات بالتليفزيون 1962 وتم تعينه مدير للمسرح الكوميدي عام 1967



كتب سيناريو وحوار لافلام :"هدمت بيتى"1946 "غدر وعذاب"1948 "المرأة"1949



ظهر فى أدوار أغلبها الشر ومن أشهر أفلامه قيس وليلي والفتوة



تميز محمود السباع بالمواهب المتعددة إلى جانب أدائه الأدوار المسندة إليه ببراعة وإتقان، فقد تجلت مواهبه أيضًا في الإخراج وكتابة السيناريو والحوار.



وتعد أولي أعماله المسرحية في فرقة" آمون" المسرحية، والتي أنشأها بعد مرحلة الثانوية، واختتم أعماله الفنية بفيلم «البيضة والحجر» عام 1989، مع النجم الراحل أحمد زكي.



وأقدم على كتابة السيناريو والحوار لعدة أفلام منها،" هدمت بيتي عام 1946، المرأة 1949، غدر وعذاب 1948، الشك القاتل، حكم قراقوش"، وشارك في 8 مسرحيات كان أهمها، مسرحية "أهل الكهف" للأديب توفيق الحكيم،" وقنديل أم هاشم، آدم وحواء، عدس وكافيار"

