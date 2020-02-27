Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوسف زيدان: الدولة لن تتقدم إلا بتشغيل عقلها (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:15 ص
Advertisements
يوسف زيدان
يوسف زيدان
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الكاتب يوسف زيدان، إن الجدل مدح وليس ذمًا، وهو حركة الذهن من فكرة إلى أخرى، ويُقال الجدل الصاعد عند أفلاطون، بمعنى انتقال الأفكار إلى العالم المثالي.

وأضاف زيدان خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يُذاع على القناة الأولى المصرية: "كما يقال الجدل التاريخي عن ماركوس، والجدل البيزنطي لا علاقة له بالبيضة ولا الدجاجة، فهو مناقشات لاهوتية تمت في بيزنطة وهى الآن أسطنبول حول طبيعة المسيح، ومئات الآلاف ماتوا بسبب الحديث عن طبيعة المسيح".

وتابع:" البيضة والدجاجة عنوانًا خاطئًا وعلينا ضبط المفاهيم، وما أقوله موجود في الكتب، وقضيت سنوات متواجد مع المخطوطات في جميع دول العالم، ولا يوجد شخص يمشي على قدمين فحص المخطوطات كما فعلت ومكنتش بتسلى كنت بجمع معرفة وأقدمها للمجتمع".

وأكمل:"أنا بقول للناس أفكار من شاء أن يعمل عقله ويأخذ بها ليكن، ومن لم يشأ هذا شأنه، علما بأن الفرد أو الجماعة أو الدولة لن تتقدم خطوة للأمام إلا إذا شغلت عقلها، لأنه يفصل الإنسان عن الحيوان ويحدد مستوي دولة عن أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف زيدان المدح المخطوطات الرى الجدل التاسعة

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

منذ أقل من نصف ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تتوقع بشرى سارة عن الطقس

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد الباز يستضيف يوسف زيدان ببرنامجه "90 دقيقة".. الليلة

عاجل.. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل جروس

هجوم سلفي على يوسف زيدان بمعرض الكتاب (فيديو)

أسما شريف منير لـ منتقديها:"مش عاجبكم وبتكرهوني اعملوا أن فولو"

أندريه زكي ينعي القس مكرم نجيب بكلمة مؤثرة (صور)

تامر أمين: الإعلامي الغير مثير للجدل أفضل له أن لا يعمل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

06:31 ص

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status