يوسف زيدان: الدولة لن تتقدم إلا بتشغيل عقلها (فيديو)



وأضاف زيدان خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يُذاع على القناة الأولى المصرية: "كما يقال الجدل التاريخي عن ماركوس، والجدل البيزنطي لا علاقة له بالبيضة ولا الدجاجة، فهو مناقشات لاهوتية تمت في بيزنطة وهى الآن أسطنبول حول طبيعة المسيح، ومئات الآلاف ماتوا بسبب الحديث عن طبيعة المسيح".



وتابع:" البيضة والدجاجة عنوانًا خاطئًا وعلينا ضبط المفاهيم، وما أقوله موجود في الكتب، وقضيت سنوات متواجد مع المخطوطات في جميع دول العالم، ولا يوجد شخص يمشي على قدمين فحص المخطوطات كما فعلت ومكنتش بتسلى كنت بجمع معرفة وأقدمها للمجتمع".



وأكمل:"أنا بقول للناس أفكار من شاء أن يعمل عقله ويأخذ بها ليكن، ومن لم يشأ هذا شأنه، علما بأن الفرد أو الجماعة أو الدولة لن تتقدم خطوة للأمام إلا إذا شغلت عقلها، لأنه يفصل الإنسان عن الحيوان ويحدد مستوي دولة عن أخرى".



قال الكاتب يوسف زيدان، إن الجدل مدح وليس ذمًا، وهو حركة الذهن من فكرة إلى أخرى، ويُقال الجدل الصاعد عند أفلاطون، بمعنى انتقال الأفكار إلى العالم المثالي.