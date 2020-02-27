عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

رد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم على تصريحات رئيس الزمالك، مرتضى منصور بشأن العقوبات التي تم توقيعها ضد القلعة البيضاء بسبب انسحابه من مباراة القمة 119 أمام النادي الأهلي، يوم الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد خلال تصريحات عديدة، أنه لن يستطيع أي فرد في مصر خصم نقطة وحيدة من الزمالك، مشيرا إلى أنه رجل قانون ولا يوجد ما يدين الأبيض في موقعة القمة.

ورد اتحاد الكرة بنشر صورة جديدة لجدول ترتيب الدوري المصري، للموسم الجاري 2019-2020، والذي يعتلي صدارته المارد الأحمر برصيد 48 نقطة.

وكانت لجنت المسابقات باتحاد الكرة المصري أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن اعتبار الأهلي فائزًا على الزمالك بنتيجة 2 – 0، مع خصم 3 نقاط، كعقوبة على انسحاب الفريق الأبيض من خوض مباراة قمة الدوري المؤجلة من الاسبوع الرابع.

وقال اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم.



