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عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: النظام الإيراني يعاني من أزمة شرعية

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:39 ص
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وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
الفجر
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شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجومًا شديدًا على النظام الإيراني، لافتا إلى أنه يواجه أزمة شرعية في الداخل.

وقال "بومبيو" في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، إن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية والانتخابات البرلمانية تشهد أدنى مستوى إقبال لها منذ عام 1979.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن نظام الخميني يقتل أطفال إيران من خلال إرسالهم في حملاته إلى لبنان والعراق وسوريا.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مايك بومبيو الانتخابات إيران

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