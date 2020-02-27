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مدرب مانشستر يونايتد يكشف حالة لاعبي الفريق قبل مواجهة كلوب بروج

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:31 ص
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سولشاير
سولشاير
علي ماهر حلمي
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كشف النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن حالة لاعبي فريقه قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي.

تعرف علي تصريحات مدرب مانشستر يونايتد قبل المباراة:

قال سولشير:" لدينا فريق قوي يتألف من 25 رجلاً لائقين لهذه المباراة وكانت حصة تدريبية جيدة بالأمس نحن نبدو أقوى كان لدينا بغض إصابات من مباراة الذهاب لكن نأمل أن يكونوا على ما يرام".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" بخلاف فوسو مينساه وتوانزيبي المصابين من أول الموسم والغائبين على المدى الطويل ماركوس راشفورد، بول بوجبا ولي جرانت، لدى أولي قائمة طويلة من اللاعبين للاختيار من بينها، يمكن لكل من سكوت مكتوميناي وماسون جرينوود العودة للمشاركة بعد غيابهما عن مباراة الذهاب، وكذلك الشباب تاهيث تشونج وجيمس جارنر وأنجيل جوميز، بعد مشاركتهم في الحصة التدريبية معنا، أوديون إيجالو أيضًا من الممكن أن يبدأ أساسيًا للمرة الأولى مع الشياطين الحمر، بعد ثلاث مباريات شارك فيها من على مقاعد البدلاء حتى الآن".

واختتم المدرب النرويجي تصريحاته قائلا:" أنا أعرف الجناح الأيمن لنادي كلوب بروج كيربن دياتا منذ كنت في النرويج قد يكون لوك شو في مواجهته، لقد غاب لوك عن المشاركة لمدة شهرين وقدم أداءً جيدًا في مركز جديد. إنه يمزج بين مركز الظهير الأيسر والجانب الدفاعي لمركز الظهير. يتقدم للأمام كلاعب يسار أكثر من تحركه كظهير أيسر. لقد كنت سعيدًا جدًا به في المباراة السابقة أمام واتفورد".

يذكر أن مباراة الإياب بين نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي ونظيره نادي كلوب بروج البلجيكي ستقام اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بنتيجة 1 / 1 بالمباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد و كلوب بروج يوم الخميس الماضي ببلجيكا.

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