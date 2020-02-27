الداخلية تطالب الحجاج ببيان مفصل عن الحالة الصحية

طالبت وزارة الداخلية، من الراغبين في التقديم لحج القرعة، إدراج بيان الحالة الصحية لهم، مشددة على أنها توفر عددًا كبيرًا من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريون.



وشددت الوزارة على أهمية أن يكون بيان الحالة الصحية مفصلا ونوع المرض لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أنها تقدم تسهيلات لحجاج بيت الله أثناء أداء المناسك، خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.



وتنسق وزارة الداخلية مع عدد من علماء الأزهر والأوقاف، لمتابعة الحجاج وتعريفهم بمناسك الحج، بالإضافة إلى تكثيف عمل الشرطة النسائية لمساعدة كبار السن والمرضة والنساء.



وتخصص الوزارة غرفة عمليات بالأراضى المقدسة لمتابعة أحوال الحجاج على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وضع منظومة تكنولوجية حديثة، تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا وخلق مناخ طيب لهم لأداء العبادة بسهولة يسر، فبمجرد إعلان فوز الحاج فى حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته كاملة والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية.