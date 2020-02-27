عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عميد عائلة مبارك: الرئيس الراحل عاش حياة دينية

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:49 ص
Advertisements
جنازة مبارك
جنازة مبارك
مروة عبدالعزيز
Advertisements
كشف عادل مبارك، عميد عائلة مبارك، موعد عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأضاف عميد عائلة مبارك، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن العزاء الرئيسي غدًا الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسيعقبه عزاء في مسقط رأس الرئيس مبارك بمحافظة المنوفية، سيتم تحديده بناءً على مواعيد جمال وعلاء مبارك.

وأشاد عميد عائلة مبارك، بالرئيس الراحل، قائلًا: "عاش حياة دينية بدأها منذ الصغر من المسجد للمنزل ومن المنزل للمسجد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد عزاء عزاء مبارك جنازة حسني مبارك الرئيس مبارك

أخبار تهمك

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ أقل من ساعتين

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتصى منصور يرد على عقوبات لجنة الانضباط.. بتصريحات ناريه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

جنازة عسكرية.. ننشر إجراءات الدولة المصرية بعد وفاة مبارك

هليكوبتر تنقل جثمان مبارك من مسجد المشير للمقابر

عزاء حسني مبارك | نجلي الرئيس الأسبق يتلقيان التعازي بمسجد المشير طنطاوي

"حضور السيسي ومصافحة أسرته".. مشاهد تأدية صلاة الجنازة على "مبارك" بمسجد المشير

عميد عائلة مبارك يكشف موعد ومكان عزاء الرئيس الأسبق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status