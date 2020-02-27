عميد عائلة مبارك: الرئيس الراحل عاش حياة دينية



وأضاف عميد عائلة مبارك، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن العزاء الرئيسي غدًا الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسيعقبه عزاء في مسقط رأس الرئيس مبارك بمحافظة المنوفية، سيتم تحديده بناءً على مواعيد جمال وعلاء مبارك.



وأشاد عميد عائلة مبارك، بالرئيس الراحل، قائلًا: "عاش حياة دينية بدأها منذ الصغر من المسجد للمنزل ومن المنزل للمسجد".



كشف عادل مبارك، عميد عائلة مبارك، موعد عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.