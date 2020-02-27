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"بكري" يكشف عن سبب غياب المشير طنطاوي عن جنازة "مبارك"

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:24 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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عقب الإعلامي مصطفى بكري، على تشييع جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، قائلًا: "مؤسسات الدولة تعاملت بشكل حضاري مع رئيس سابق، ولا يستطيع أحد أن يشكك في وطينته". 

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن "مبارك" أحد قادة حرب السادس من أكتوبر والجنازة العسكرية، وبيان القيادة العامة للقوات المسلحة بعد وفاته تعتبر تكريمًا على أعلى مستوى، وهذه رسالة حضارية للداخل والخارج.

وأشار إلى أن الشارع المصري يقول الآن كلمة واحدة تتمثل في أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل أصيل، لأن تشييع جنازة عسكرية، وإعلان الحداد، تصرف وسلوك لا يفعله إلا الكبار".

ولفت إلى أن غياب المشير طنطاوي عن جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك قد يكون بسبب حالته الصحية، معقبًا: "من فترة كان تعبان، ولا أتصور وجود سبب آخر أدى لعدم حضوره الجنازة خلافًا لذلك".
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري جنازه عسكريه جنازة مبارك إعلان الحداد

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