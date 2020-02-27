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وائل الإبراشي: صلوا على مبارك مرتين.. وهذا هو السبب

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:16 ص
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وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبمشهد جنازته، قائلًا: "مبارك كان قائدًا منتصرًا، وأحد أبطال حرب أكتوبر، ولا يمكن أن ننسى ذلك".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الأربعاء: "صلوا على مبارك مرتين في صلاة الجنازة بسبب تدافع محبيه، والهتافات".

وأضاف الإعلامي، أن الدول العربية وعلى رأسها الكويت لا تنسى موقف مصر، وعلى رأسها الرئيس الراحل  مبارك، أثناء الحروب التي تعرضت لها، متابعًا: "مصر دولة مؤسسات وربنا نجاها من أن تكون دولة ميليشيات كما كان مخططًا لها".
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي صلاة الجنازه التاسعة

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