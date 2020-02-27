Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد نافع يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان "ارحمونا وسبونا فى حالنا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements

طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد نافع، مهرجان جديد يحمل اسم "ارحمونا وسبونا فى حالنا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.


تفاصيل مهرجان "ارحمونا وسبونا فى حالنا"

من غناء أحمد نافع، وكلمات شمس الناسف، وتوزيع أبو عبير، ويقول المهرجان: "استبينا الرزق على الموله احنا جينا بردو نستولى السيوف مصنوعه للابطال والنار صنعينه للعوله، هعيشها معاكو بدراعي حبكو ليا ملوش داعي".

يذكر أن أحمد من احدى نجوم المهرجانات الذي اثار الجدل الواسع بمهرجان "دلع تكاتك"، وعاد منذ فتره قصيرة إلى ساحه المهرجانات، وقدم باقه من الاعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، وعن الموزع مافيا العبقري ذاع صيته بعد أن أعاد توزيع اغنية "متشكرين على اللي عدى واللي راح"، للراحل حسن الأسمر، ثم تغيب عن ساحة المهرجانات الشعبية لفترة كبيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة المهن الموسيقية مهرجان ـحمد نافع الرى

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا"

منذ نصف ساعة

كاسيميرو يهاجم التحكيم وتقنية الڤار بعد الهزيمة من مانشستر سيتي

منذ 41 دقيقة

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

شديد البرودة ليلًا.. بيان تفصيلي بشأن طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مهرجان شر العيون لـ أحمد نافع تقترب من النصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

بعد غياب سنوات.. "مافيا" يعود بتعاون جديد مع أحمد نافع ودولا

أحمد نافع لـ"الفجر الفني": "المهرجانات لها جمهور من مختلف الأعمار ومؤديها ليس شخص عاطل"

نجوم المهرجانات نافع وعبده والعمدة يشعلون "اليوتيوب" بـ"صحابي طلعو خاينين"

أحمد نافع: "المهرجانات الشعبية أثرت في نفوس المستمعين.. وأتمنى إقامة شعبة لنا بدلا من انتقادنا" (حوار)

أحمد نافع ومافيا العبقري ويوسف ماندو يشعلون "اليوتيوب" بمهرجان "الساعة 9 واقف"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status