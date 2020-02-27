أحمد نافع يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان "ارحمونا وسبونا فى حالنا"





طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد نافع، مهرجان جديد يحمل اسم "ارحمونا وسبونا فى حالنا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.









تفاصيل مهرجان "ارحمونا وسبونا فى حالنا"





من غناء أحمد نافع، وكلمات شمس الناسف، وتوزيع أبو عبير، ويقول المهرجان: "استبينا الرزق على الموله احنا جينا بردو نستولى السيوف مصنوعه للابطال والنار صنعينه للعوله، هعيشها معاكو بدراعي حبكو ليا ملوش داعي".





يذكر أن أحمد من احدى نجوم المهرجانات الذي اثار الجدل الواسع بمهرجان "دلع تكاتك"، وعاد منذ فتره قصيرة إلى ساحه المهرجانات، وقدم باقه من الاعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، وعن الموزع مافيا العبقري ذاع صيته بعد أن أعاد توزيع اغنية "متشكرين على اللي عدى واللي راح"، للراحل حسن الأسمر، ثم تغيب عن ساحة المهرجانات الشعبية لفترة كبيرة.



