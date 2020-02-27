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الأرصاد تتوقع بشرى سارة عن الطقس

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مفصلا بشأن طقس اليوم الخميس، الموافق 27 فبراير، يشمل جميع مناطق الجمهورية.

وجاء البيان التفصيلي لتوقعات الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، شوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس البرودة الأرصاد

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