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إلهام شاهين: موقف مبارك في ثورة يناير كان شريفًا

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:00 ص
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
أمنية فوزي
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وجهت الفنانة إلهام شاهين، التعازي للشعب المصري، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متابعة: "كل المشاعر الموجودة حزن وحب للرئيس مبارك"، معلقة: "مبارك له في قلوبنا حب كبير".

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد سالم، على فضائية "القاهرة والناس"، أنها كانت تتمنى أن يتم تكريم الرئيس الأسبق مبارك لما أعطاه لمصر في 30 عامًا، ولدوره في حرب أكتوبر 1973.

وأشارت إلى أن بعض المختلفين مع مبارك أدركوا أنهم أخطأوا في حقه بعدما ظهرت الحقائق، واكتشفوا أنه كان هناك مؤامرة كانت تحركها جماعة الإخوان، متابعة: "موقف الرئيس مبارك في ثورة يناير كان موقفًا شريفًا".
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