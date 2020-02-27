عاجل.. السعودية تعلق العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لمنع وصول فيروس "كورونا" إلى المملكة، ومنها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، بسبب انتشار المرض.



وشددت الوزارة على أن المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد وتقرر اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع وصول الفيروس إلى أراضيها.



وأفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل، أنه تم تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطرًا.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.