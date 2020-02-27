نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة، إن فيروس كورونا موجود منذ أكثر من شهر، وحجوزات المعتمرين لم تتأثر به، مشيرًا إلى أن المعتمرين يقومون ببعض الإجراءات الاحترازية ولا يقومون بإلغاء رحلاتهم.



وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن وزارة الصحة تتعامل مع المسافرين بكل دقة ومتابعة، وإلى الآن لا توجد أي مشكلة، كما أن وزارة الصحة السعودية توفر كل أنواع الرعاية لكل المعتمرين والحجاج، ولا يوجد أي أجراء عنيف من المملكة في التعامل مع الفيروس، وتستقبل المعتمرين لأداء المشاعر والمناسك.



ولفت إلى أن الأمور حتى الآن طبيعية في المملكة، مضيفا: وما يهمنا سلامة المعتمرين، وقرار الذهاب إلى العمرة من عدمه هو قرار المعتمر، معقبًا: "أكيد الدولة لها القرار الأول والأخيرة، لأنها ترى المصلحة العامة للمواطنين".



وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى سفر 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان، وهناك رحلات خلال شهر رجب وشعبان، ولكن بكثافة أقل.

