كاسيميرو يهاجم التحكيم وتقنية الڤار بعد الهزيمة من مانشستر سيتي

شن اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني هجوما شديدا على التحكيم بعد الخسارة من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "‏لا يوجد أي تفسير لما حدث، ولم نحصل على السيطرة ولا الحدة في تلك الدقائق الـ 15، وهم منافسون كبار، ويصلون مرتين ويحرزون هدفين لا توجد أعذار، ولدينا في نهاية الأسبوع مباراة معقدة أيضًا".

وأضاف : "‏تقنية الفيديو موجودة من اجل تلك الحالات لتنظيم كرة القدم، وإذا هُناك فريق يمكنه العودة في النتيجة فهو ريال مدريد، ‏ومباراة مانشستر سيتي قد انتهت . نحن الان نفكر في مباراة برشلونة".

وواصل : "‏اذا لم ترى تقنية الفيديو الكرة، ولا يمكننا ان نفعل أي شيء، ‏وأولًا نحن نفكر في مباراة برشلونة لكن في انجلترا لن تكون الامور سهلة".

ويتلقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني.