وائل الإبراشي: جنازة مبارك كانت يومًا لإرساء القيم

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "اليوم له طبيعة خاصة سواء لمن اختلفوا مع الرئيس مبارك أو من أيدوه".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الأربعاء: "اليوم كان يومًا للوفاء لمن يحبون مبارك، ويومًا للسمو بالنفس لمن يختلفون معه".



وأضاف الإعلامي: "لدينا تقاليد تتعلق بالمؤسسات للتعامل مع مثل هذه الأحداث"، لافتًا إلى أن العالم كله يتابع مشهد جنازة الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أن اليوم كان يومًا لإرساء القيم.

