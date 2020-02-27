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وائل الإبراشي: جنازة مبارك كانت يومًا لإرساء القيم
الخميس 27/فبراير/2020 - 07:07 ص
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أمنية فوزي
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "اليوم له طبيعة خاصة سواء لمن اختلفوا مع الرئيس مبارك أو من أيدوه".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الأربعاء: "اليوم كان يومًا للوفاء لمن يحبون مبارك، ويومًا للسمو بالنفس لمن يختلفون معه".
وأضاف الإعلامي: "لدينا تقاليد تتعلق بالمؤسسات للتعامل مع مثل هذه الأحداث"، لافتًا إلى أن العالم كله يتابع مشهد جنازة الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أن اليوم كان يومًا لإرساء القيم.
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الأربعاء: "اليوم كان يومًا للوفاء لمن يحبون مبارك، ويومًا للسمو بالنفس لمن يختلفون معه".
وأضاف الإعلامي: "لدينا تقاليد تتعلق بالمؤسسات للتعامل مع مثل هذه الأحداث"، لافتًا إلى أن العالم كله يتابع مشهد جنازة الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أن اليوم كان يومًا لإرساء القيم.
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