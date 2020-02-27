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وائل الإبراشي: جنازة مبارك كانت يومًا لإرساء القيم

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:07 ص
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وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
أمنية فوزي
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "اليوم له طبيعة خاصة سواء لمن اختلفوا مع الرئيس مبارك أو من أيدوه".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الأربعاء: "اليوم كان يومًا للوفاء لمن يحبون مبارك، ويومًا للسمو بالنفس لمن يختلفون معه".

وأضاف الإعلامي: "لدينا تقاليد تتعلق بالمؤسسات للتعامل مع مثل هذه الأحداث"، لافتًا إلى أن العالم كله يتابع مشهد جنازة الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أن اليوم كان يومًا لإرساء القيم.
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