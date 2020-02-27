صحيفة اسبانية تكشف فرص بيكيه في المشاركة أمام ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية التابعة لنادي برشلونة فرص لحاق المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة بالمباراة المقبلة أمام نادي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد تعرضه للإصابة أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحيفة الاسبانية:" تعرض بيكيه لإصابة في الكاحل بمباراة نابولي و برشلونة تسببت في عدم استكماله للمباراة، حيث شارك بدلا منه لينجليت لكن اللاعب أكد أنه يشعر بحالة جيدة، ويعتقد أنه سيكون لائقًا للمشاركة في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا".

وأضافت الصحيفة الكتالونية:"بيكيه كان يسير عقب المباراة على قدميه لكنه كان يعرج شيئًا بسيطًا أثناء ذهابه إلى حافلة الفريق لكن جميع التقارير تشير إلي جاهزيته لمباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد".

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في كلاسيكو الأرض في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان برشلونة الاسباني قد تعادل إيجابيا 1 / 1 أمام نظيره نادي نابولي الإيطالي ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب سانت بولي الدولي بمدينة نابولي.