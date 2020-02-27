اليوم .. التضامن تطلق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، حفل إطلاق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية " حيث سيتم إعلان إطلاق البرنامج في احتفالية كبرى، بحضور كبير لنواب مجلس النواب، وخبراء العمل الاجتماعي ورموز الإعلام، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع الأهلي، بمقر ديوان عام الوزارة.





ويعد برنامج "وعي" الذي تطلقه الوزارة منهجًا متكاملًا للقضايا المجتمعية في إطار الاستثمار في البشر، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة، والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية، ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.





ويهدف برنامج "وعي" لتشكيل الوعي الايجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الايجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.