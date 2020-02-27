Advertisements
Advertisements
Advertisements

شديد البرودة ليلًا.. بيان تفصيلي بشأن طقس اليوم الخميس

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:35 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مفصلا بشأن طقس اليوم الخميس، الموافق 27 فبراير، يشمل جميع مناطق الجمهورية.

وجاء البيان التفصيلي لتوقعات الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، شوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 21
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الخمس درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة الخميس درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الخميس درجات الحرارة حالة الجو الان حالة الجو الطقس الان الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ حوالي 3 ساعات

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن|مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي بدون تقطيع| مباراة الريال اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

شديد البرودة ليلًا.. بيان تفصيلي بشأن طقس اليوم الخميس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"شديد البرودة ليلا".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. "شديد البرودة ليلا"

"مائل للدفء".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس "عيد الحب"

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات الحرارة في "عيد الحب"

"أمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم السبت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

10:44 م

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status