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"بنتي سحلتني".. سيدة تنهار من البكاء على الهواء

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:04 ص
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زينب فاروق
زينب فاروق
داليا الحسين
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دخلت سيدة تدعى زينب فاروق، في نوبة بكاء على الهواء بسبب قسوة ابنتها عليها، التي وصلت إلى حد الضرب والسب والقذف، رغم أنها علمتها وحصلت على عدة شهادات.

وروت " فاروق"، قصتها خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on"، مساء الأربعاء قائلة: "علمت بنتي تعليم جيد وحصلت على 5 شهادات مختلفة، ولكن بعد مرور الوقت وظهور التكنولوجيا تغيرت كثيرا"، متابعة: "بنى سحلتنى عاوزانى أكتبلها بيتى اللى ورثته من أبويا مش من أبوها".

وأشارت إلى أنها ربت ابنتها بمفردها بعدما انفصلت عن زوجها منذ 25 عاما، لافتة إلى أن ابنتها بالتعاون مع حماتها ذهبوا لطبيب وانتحلت حماتها شخصيتها لتستخرج شهادة أمراض عقلية مزورة من أجل الحجر عليها.

وأوضحت: "طلعت لى تقرير طبي لازم أدخل مصحة نفسية في عام 2016.. بنتي عملتلي رعب وبخلي جيراني يأمنوا الطريق ليا عشان أنزل".

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة حرمة انتصار السيسي، بإصدار قانون لعقوق الوالدين، متابعة: "عندما يكبر الشخص يضعف ويسيطر عليه أبنائه"، متسائلة: "أين قانون عقوق الوالدين؟".
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كل يوم بسمة وهبة برنامج

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