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تعرف على مهام اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:57 ص
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اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة
حسام زيدان
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صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وننشر في نقاط اختصاصات اللجنة: 
- بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقًا للضوابط المقررة قانونًا.

- متابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة وتقديم تقرير شهري للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بالمعوقات والمشكلات التي تواجه عملها، والطلبات التي لم يُبت فيها وأسباب ذلك.

- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية التي لها اشتراطات ومعايير تحص المنشآت والفنادق السياحية والتنسيق مع هذه الجهات بشأن التأكد من مطابقة جميع المنشآت داخل مصر للمواصفات العالمية.

- التنسيق مع المستثمرين السياحيين وشركات السياحة والطيران بشأن وجود حزمة متكاملة للرحلات السياحية القادمة إلى مصر تتضمن السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية في نفس الرحلة.

- تلتزم الجهات المعنية والمتمثلة في اللجنة بعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية متعلقة بالنشاط الفندقي والسياحي إلا بعد العرض على اللجنة. 

- تلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المعروضة عليها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ عرض الطلبات عليها، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار مصر وزارة السياحة والاثار مصر السياحة والاثار

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