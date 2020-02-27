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حظوظ ريال مدريد ومانشستر سيتي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:02 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب مستضيفه فريق ريال مدريد بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

تقدم ريال مدريد عن طريق اللاعب إيسكو بالدقيقة 60 بعدما تلقي تمريرة ساحرة من زميله فينسيوس جونيور داخل منطقة جزاء السيتي ليضعها بسهولة داخل الشباك، وتعادل جابرييل خيسوس للسيتي بالدقيقة 78، قبل أن يخطف كيفين دي بروين هدف الفوز للفريق الإنجليزي بالدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

واقترب مانشستر سيتي بهذا الفوز الثمين علي ريال مدريد من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على ملعبه ووسط جمهوره.

حظوظ ريال مدريد ومانشستر سيتي في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال:
يحتاج فريق مانشستر سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما فريق ريال مدريد يحتاج الفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما في حالة فوز ريال مدريد بهدف نظيف، أو الفوز بنتيجة مباراة الذهاب 2/1 يتعادل الفريقين وهنا تذهب المباراة للأشواط الإضافية، وحال استمرار النتيجة دون تغيير يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور التالي.

موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال:
تقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 17 مارس المقبل، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق الإنجليزي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.
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مانشستر سيتي ريال مدريد راموس دوري ابطال اوروبا

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