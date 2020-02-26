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أهم أخبار الزمالك اليوم الأربعاء ٢٦/٢/٢٠٢٠: أول قرار على عقوبات اتحاد الكرة.. مرتضي منصور يفاجيء كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:47 م
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اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء ٢٦ فبراير العديد من الأخبار والانباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها وصول بعثة الترجي إلى القاهرة وتطبيق عقوب قاسية على الزمالك وتصريح مفاجئ من ساري وغيرها من الأخبار والانباء الهامة.


أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

بعثة الترجي تصل مطار القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

وصلت منذ قليل بعثة فريق الترجى التونسى، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.


عقوبة قوية على الزمالك بسبب مباراة القمة

تلقى نادي الزمالك اليوم نبأ صادم بسبب الانسحاب من مباراة القمة ضد النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.


عقوبة قوية على الزمالك وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا خصم 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة يوم الإثنين الماضي ضد النادي الأهلي.


ساسي يستعرض انجازاته مع الزمالك

ونشر ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صور تجمعه بزملائه في الفريق طارق حامد، وأشرف بن شرقي، ومحمد أبو جبل، ودون عليهم بعنوان:" كأسين سوبر في 6 أيام هو شئ إستثنائي".


فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

يتجه الزمالك للتقدم بشكوى رسمية بالمحكمة الرياضية، ضد القرار الصادر اليوم، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فيما يخص أحداث مباراة القمة الأخيرة، والتي غاب عنها الأبيض.


وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن استياء مجلس الإدارة من القرار، الذي يرى فيه "تعسف ضد النادي". وأوضح المصدر "النادي قرر تصعيد الأمر وإعداد ملف كامل لتقديم شكوى بالمحكمة الرياضية".


الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون

قرر مسئولو نادي الزمالك تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة والإبقاء عليه داخل النادي بعد النتائج الإيجابية التي تحققت.


وأبدى مسئولو الزمالك رضاهم على مستوى الفريق مع كارتيرون وغياب المشاكل عن الفريق بالإضافة إلى قربه من اللاعبين وفرض شخصيته عليهم وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار مبكر بتجديد التعاقد معه لموسم إضافي وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي.


نجم الزمالك يؤكد انضمامه لمنتخب مصر

تلقى محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك تأكيدات من جانب بعض المقربين من المنتخب الوطني بضمه لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.


ورفض اللاعب الحديث في الأمر لوسائل الإعلام للحفاظ على تركيزه ويكون أكبر دافع له لمواصلة التألق والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة.


الزمالك ينعي الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق

نعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق.


وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على نشر نعي خاص بسكرتير كاف السابق في جريدة الاهرام، بعد وفاته المنية أول أمس الاثنين أثر تعرضه لوعكه صحية كبيرة.


موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

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