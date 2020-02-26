Advertisements
Advertisements
Advertisements

فلسطين تدين قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:52 م
Advertisements
المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

أدانت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يقوض الأمن في المنطقة، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونبتور" البريطاني نقلا عن صحيفة "الوطن فويس".

وبحسب نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فإن هذا القرار يأتي في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة.

كما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في، الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.

وهذا بالإضافة إلى 46000 وحدة استيطانية جديدة سيتم بناؤها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير البناء والإسكان، يفعات شاشا بيتون، في تصريح له، أصدرت تعليمات إلى فرق التخطيط في الوزارة لإعداد خطط لتوسيع المجتمعات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وأضافـ، أنه لدينا حاليًا خطط لبناء 46000 وحدة سكنية.

وأضاف أبو ردينة، أن جاءت هذه القرارات نتيجة للسياسات الأمريكية المتحيزة مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وقال أيضا: إن هذه القرارات تتحدى بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر والذي ينص على أن المستوطنات تقوض حل الدولتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الآن Live| بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن|مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي بدون تقطيع| مباراة الريال اليوم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

منذ ساعتين

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الريال هدف benzema الآن

منذ حوالي 3 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا تدين خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في فلسطين

منافس نتنياهو يعلن احتمالية الانسحاب الجزئي من الضفة الغربية

بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأردن يدين موافقة إسرائيل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

10:44 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status