زكريا عزمى يتحدث للمرة الأولى عن علاقته بالرئيس الراحل مبارك

علق الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مباركك قائلًا: "مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي كرمت مبارك تكريمًا لا حدود له"، مقدمًا الشكر والتقدير للدولة المصرية باعتبار الجنازة العسكرية رد اعتبار للرئيس الأسبق.



وقال "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن التاريخ سينصف مبارك؛ لأنه له مواقف عسكرية في حرب أكتوبر واسترداد طابة والحفاظ على تراب مصر.



وتابع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق: "الرئيس الراحل كان سياسيًا محنكًا، وكان يتمتع بدرجة عالية من الإنسانية".



وأشار إلى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لم يعترض أو يتدخل في أي عمل فني وكان مع الفن وحرية الإعلام والصحافة والسينما، موضحًا:"عندما عرض عليه فيلم السفارة في العمارة أمر بتصوير الفيلم على الفور بدون حذف شيء منه".

