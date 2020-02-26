أبرزهم نور الشريف.. فنانون تمنوا تجسيد شخصية مبارك

توفي ظهر يوم الثلاثاء السابق الموافق 25 فبراير 2020، الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز الـ 92 عامًاً، بسبب تعرضه وعكة صحية.



حرص على نعي الرئيس الراحل مبارك، الكثير من الفنانين وعبروا عن حزنهم عبر صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بكلمات مؤثرة وحزينة، ومنهم من جسد شخصية الرئيس مبارك في أعمال سينمائية ودرامية له وأولهم الفنان الراحل نور الشريف.



جسد الفنان الراحل نور الشريف، شخصية الرئيس محمد حسني مبارك في مسسل "سيرة ومسيرة" وكان هذا المسلسل إذاعي، وجسدت الفنانة ميرفت أمين شخصية حرمه "سوزان مبارك"، وكتب هذا المسلسل السيناريست أيمن سلامة،وأخرجه محمد مشعل.





شارك في هذا المسلسل الكثير من النجوم أيضاً مثل أحمد عبد العزيز، وأحمد خليل طارق دسوقي، و عبد الرحمن أبو زهرة، وصبري عبد المنعم.



قدم الفنان محمد صبحي شخصية مبارك في مسرحية " ماما أمريكا " وكان يقلده بإتقان في كل تصرفاته وأدهش الجمهور، وقلده أيضاً في مشهد تمثيلي في برنامجه "مفيش مشكلة".



رغم تقليد الكثير من الفنانين لشخصية مبارك، إلا أن مبارك خاض تجربة التمثيل في إحدى الأفلام قديماً، فظهر في فيلم "وداع في الفجر" عام 1956، فجسد شخصية قائد مجموعة طيران، وكان يعطي تعليمات لمجموعته الذي كان يوجد بها كمال الشناوي، وكان الفيلم إخراج حسن الإمام.



وظهر مبارك أيضاً في فيلم "ليلة الحنة" وكان يجسد شخصية قائد يشرح للضباط الخطة الهجومية التي يريديها للهجوم على العدو، وصُور هذا المشهد في محافظة الشرقية بمطار بلبيس وكان الفيلم بطولة كمال الشناوي أيضاً وكان هذا ثاني ظهور له مع مبارك، وكان الفيلم من إخراج أنور وجدي.



وشارك مبارك أيضاً في فيلم "العمر لحظة" كقائد طيران، وكان الفيلم بطولة كل من:"أحمد مظهر وماجدة ومحمد خيري ونبيلة عبيدو وناهد الشريف" ، وإخراج محمد راضي.



ويوجد أيضاً الكثير من النجوم الذين تمنوا تجسيد شخصية مبارك ومنهم الفنان هشام إسماعيل ففي حوار خاص في "الفجر الفني" عندما سؤل ما الشخصية التاريخية التي يريد تجسيدها أجاب قائلاً:"أريد تجسيد شخصية مبارك".





ويوجد فنان قدم شخصية مبارك في عمل له ولكن العمل لم يُعرض، والفنان هو أحمد شاكر عبد اللطيف وكان عمل سينمائي، ولكنه قام بتقليده أكثر من مرة في أكثر من برنامج، وتمنيى تجسيد شخصيته في عمل فني خاص.