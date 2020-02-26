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البحرين.. الطيران المدني يقرر تمديد إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار دبي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:45 م
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مطار دبي
مطار دبي
وكالات
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أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، تطبيق قرار بإلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار دبي لمدة تدوم لـ48 ساعة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، في وقت سابق من مساء اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

وأضافت: أن فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

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مطار دبي دبي الطيران المدني البحرين

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