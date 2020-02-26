بسبب كورونا.. العراق يحظر التجمعات العامة ويحظر السفر إلى 9 دول





جعفر علاوي،





قال وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأربعاء، إن العراق حظر جميع التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين من الكويت والبحرين، مما حظر السفر من أو إلى تسع دول مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.وأضاففي قرار أصدرته" رويترز": أن المواطنين العراقيين محظور عليهم الآن السفر إلى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت.كما أمر بتعليق المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي وأماكن التجمعات العامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد من 27 فبراير إلى 7 مارس.وجاءت المخاوف من انتشار الفيروس في الوقت الذي يواجه فيه العراق أزمة داخلية؛ حيث قتل حوالي 500 شخص منذ الأول من أكتوبر في مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة.وقال علاوي، الذي يرأس فرقة العمل الحكومية التي تعالج الاستجابة للفيروس، إن جميع التجمعات في الأماكن العامة محظورة، ولأي سبب كان، ويجب على السلطات المختصة اتخاذ جميع التدابير لفرض ذلك".ويُعتقد أن فيروس كورونا قد نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وقد أصاب حوالي 80,000 شخص وقتل أكثر من 2700، الغالبية العظمى في الصين.