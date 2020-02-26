محمد الباز: مبارك انتصر في معركته الأخيرة.. والجماعات الإرهابية دعمت ثورة يناير

علق الإعلامي محمد الباز، على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "مبارك انتصر في معركته الأخير، وهي معركة "السمعة"، التي انتصر فيها برود أفعال المصريين على خبر وفاته".



وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن مبارك خاض معارك مع المرض، والسجن، والمحاكمات؛ حتى يكون وداعه بهذا الشكل الذي رأيناه.



وعن ثورة 25 يناير، قال الإعلامي: "كان هناك أسباب للغضب في مصر، ولكن لم يكن هناك أسباب للثورة، والجماعات الإرهابية هي من وقفت وراء الأمر لقيام الثورة".



