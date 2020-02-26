Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الباز: مبارك انتصر في معركته الأخيرة.. والجماعات الإرهابية دعمت ثورة يناير

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق الإعلامي محمد الباز، على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "مبارك انتصر في معركته الأخير، وهي معركة "السمعة"، التي انتصر فيها برود أفعال المصريين على خبر وفاته".

وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن مبارك خاض معارك مع المرض، والسجن، والمحاكمات؛ حتى يكون وداعه بهذا الشكل الذي رأيناه.

وعن ثورة 25 يناير، قال الإعلامي: "كان هناك أسباب للغضب في مصر، ولكن لم يكن هناك أسباب للثورة، والجماعات الإرهابية هي من وقفت وراء الأمر لقيام الثورة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الباز مبارك ثورة يناير

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الآن Live| بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن|مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي بدون تقطيع| مباراة الريال اليوم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الريال هدف benzema الآن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ ساعة و نصف

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الليلة.. المستشارة تهاني الجبالي مع محمد الباز فى "90 دقيقة"

الليلة.. شهادات تروى لأول مرة عن حكام مصر فى نصف قرن بـ"90 دقيقة" مع محمد الباز

محمد الباز: ثورة 30 يونيو تحقق شعارات 25 يناير

الباز: الإخوان أخطر من إسرائيل.. "وثورة يناير كانت خراب"

نقيب الصحفيين يتحدى الإخوان على الهواء (فيديو)

فريد الديب يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مبارك (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

10:44 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status