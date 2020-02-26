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أكار: مقتل جنديين تركيين جراء غارة جوية في إدلب السورية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:27 م
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وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي
الفجر
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وقالت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، إن جنديا تركيا قتل في مدينة إدلب جراء هجوم بالقنابل شنته القوات الحكومية المدعومة من روسيا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجتمع مع نظرائه الروس والألمان والفرنسيين في 5 مارس لمناقشة إدلب؛ حيث تضغط قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون بعد تسع سنوات من الحرب في البلاد.

وأرسلت تركيا الآلاف من القوات والمعدات إلى المنطقة إلى الجنوب مباشرة من حدودها لتفادي الحملة التي تقودها الغارات الجوية الروسية، وإستضافة بالفعل 3.7 مليون لاجئ سوري، وقالت، إنها لا تستطيع التعامل مع موجة أخرى وأغلقت حدودها.

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وزير الدفاع التركي غارة جوية تركيا أكار إدلب السورية إدلب

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