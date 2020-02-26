تباين مؤشرات البورصة الأمريكية في الختام





تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وغلب عليها التراجع مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.





وعكس مؤشر "داو جونز" مكاسبه التي تجاوزت 460 نقطة خلال الجلسة ليتحول للهبوط كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" مع انخفاض قطاع الطاقة بنحو 3 بالمائة تقريباً.









ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم حول "كوفيد 19" وتطوراته في الولايات المتحدة، بعد دفاعه في وقت سابق عن طريقة تعامل إدارته مع الفيروس.





وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 2013.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 26957 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 3116 نقطة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 8980 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولاربنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 99.12.