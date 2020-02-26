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مصطفى الفقي: "مبارك" نجح في ترويض "القذافي" وعرف مفاتيحه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:29 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الراحل حسني مبارك، لم يكن لديه مشكلة إلا مع دويلة قطر، والسودان، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع عمرو البشير كان متقلبًا، وكان يثير بعض النعرات السودانية مع مصر من وقت لآخر.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن "مبارك" نجح في ترويض الرئيس الراحل معمر القذافي، كما لم ينجح أحد معه من قبل، وعرف مفاتيحه، وهذا بسبب معرفة "مبارك" بـ "القذافي" الذي كان يريد معرفة كل شيء، ولذلك كان "مبارك" دائمًا ما يطلعه ويرسل عمرو سليمان لإطلاعه على الكثير من الملفات.

وأشار إلى أن مبارك نجح بشكل منقطع النظير في إسقاط الديون العسكرية عن مصر، وهذا من خلال تواصله مع أكثر من 100 عضو بالكونجرس الأمريكي.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي مبارك قطر الكونجرس القذافي البشير

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