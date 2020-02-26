فيديو.. إيسكو يحرز هدف التقدم للريال في شباك مانشستر سيتي

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 60 عبر نجم وسطه فرانشيسكو إيسكو، الذي تلقى تمريرة حريرية من زميله فينيسيوس جونيور وأودعها في المرمى.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 60 عبر نجم وسطه فرانشيسكو إيسكو، الذي تلقى تمريرة حريرية من زميله فينيسيوس جونيور وأودعها في المرمى.