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فيديو.. إيسكو يحرز هدف التقدم للريال في شباك مانشستر سيتي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:27 م
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ايسكو
ايسكو
محمد مرعي و عبدالقادر عرابي
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تدور حالياً مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو بيرنابيو.



وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 60 عبر نجم وسطه فرانشيسكو إيسكو، الذي تلقى تمريرة حريرية من زميله فينيسيوس جونيور وأودعها في المرمى.


ووفقاً لشبكة أوبتا الإحصائية، فإن هدف إيسكو اليوم هو الأول له في دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر من عام 2018 حين سجل في مرمى روما في دوري المجموعات.



كما يعد هذا الهدف هو الأول له في الأدوار الإقصائية، منذ شهر مايو 2017 حين هز شباك أتليتيكو مدريد في الدور نصف النهائي.
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