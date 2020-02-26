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'التوصيل حتى باب المنزل'.. كُتيب مشروع علاج الصحفيين يرى النور خلال أيام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:12 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة اعتمدت الصيغة النهائية لكُتيب مشروع العلاج، ومن المقرر أن ترسله للطباعة بمطابع مؤسسة الأهرام يوم الأحد المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الكُتيب سيخرج في شكل جديد يبهر أعضاء الجمعية العمومية، وبجودة عالية، على أن تنتهي المطبعة منه خلال أيام، وتوفير نسخ منه خلال انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة، يوم 6 مارس المقبل.

وأكد "عبدالمجيد" أن اللجنة ستقوم بتوفير نسخ من الكُتيب بإدارة مشروع العلاج للزملاء المشتركين، بالإضافة إلى توفير نسخ أخرى تُرسل للزملاء بالمحافظات، أو إرساله لعنوان منزل الزميل المشترك، وذلك عن طريق البريد.

وتابع: "الزميل الذي يرغب في إرسال نسخته إلى عنوان المنزل، وفرت اللجنة رقم الواتسآب الخاص بها، ورسائل صفحة الفيس بوك، ليتقدم الزملاء بهذا الطلب؛ وذلك تيسيرًا على المشتركين".

وأوضح رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، أن اللجنة استجابت لكل شكاوى الزملاء التي كانت قد تلقتها ورصدتها، بعدما أطلقت نسخة "البي دي إف" من الكُتيب، وقامت بإضافة عدد كبير من التعاقدات الجديدة.
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