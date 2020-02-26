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مصطفى الفقى: مبارك رفض هذا العرض من السعودية بعد 2011

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:16 م
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الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس حسني مبارك كان حاكمًا متوسطاَ، وأضاع العديد من الفرص على مصر، مشيرًا إلى أن مبارك لم ينجح في الملف التعليمي والصحة والقضاء على العشوائيات خلال فترة حكمة التي استمرت لـ30 عامًا.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس مبارك نجح في جعل مصر جزءًا من التضامن العربي، بعد توليه الحكم خلفًا للرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف أن الرئيس مبارك رفض عرضًا من الملك عبد الله بن عبد العزيز للذهاب إلى المملكة بعد ثورة 2011، مشيرًا إلى أن الملك عبد الله حزن كثيرًا على "مبارك" بعد عزله.
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك السعودية الدكتور مصطفى الفقي

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