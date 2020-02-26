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هل أصيب نجم إنتر ميلان بـ "فيروس كورونا ؟.. تعرف على الحقيقة الكاملة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:06 م
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
حسام مجدي
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انتشرت العديد من التقارير الصحفية التشيلية التي تشير إلى إصابة واحد من نجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي بمرض الكورونا خلال الفترة الماضية.

إصابة سانشير بالكورونا

ونشر موقع CDF التشيلي خبر خادع، حيث قال بأن إنتر ميلان سيلعب من غير جمهايره بسبب الخوف من فيروس الكورونا، لكن الموقع التشيلي ربطها بشكل غير مهني بـ التشيلي ألكسيس سانشيز، ليوهم القراء بأنه تعرض للإصابة بالفيروس القاتل. 

ونفت تقارير صحفية إيطالية ما نشر عن سانشيز، حيث أكدت أن اللاعب لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

مشاركات سانشيز مع نادي إنتر ميلان هذا الموسم

وقد شارك أليكسيس سانشيز في ١٣ مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف آخر.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره نادي لودوجوريتس غدا الخميس ضمن منافسات إياب دور ال ٣٢ من بطولة الدوري الأوروبي.

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كورونا فيروس كورونا سانشيز إنتر ميلان أليكسيس سانشيز

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