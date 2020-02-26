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إلهام شاهين باكية: لم أنم طوال الليل حزنًا على مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:36 م
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الهام شاهين
الهام شاهين
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شاركت الفنانة إلهام شاهين، في مراسم تشيع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مثواه الأخير، معبرة باكية عن حزنها على رحيله قائلة: "لم أنم طوال الليل حرصًا مني على المشاركة في تشييع جثمانه، وعندما اقترب مني الجثمان حسيت إن قلبي اتاخد، حزينة جدا على فراقه".

وأضافت "شاهين" في تصريحات صحفية لها : "تأثرت جدًا عندما رأيت سوزان مبارك وحزنها الشديد وانهيارها"، متابعة "هذه العائلة كانت لا بد أن تكرم وكان لا بد أن يشكر مبارك عى مجهوده في الـ30 عامًا الذي حكم فيها مصر".

وأشادت بفترة عهده قائلة : "مهما اختلفنا فهو رئيس عظيم حافظ على مصر، وعن نفسي ذكرياتي كلها مرتبطة بأيام مبارك، فدخلت المعهد في عام 1980 وبعدها تولى مبارك حكم مصر عام 1981، ونجوميتي ونجاحي كانت في عصره، أيام مبارك جزء كبير من عمري".

هذا و نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من الجنازة وعلقت عليه: "مع السلامه يا غالي تركت أثرًا عظيمًا فى نفوسنا .. لن ننساك ابدًا و سنتذكرك دائمًا بكل خير كقائد عظيم و رئيس لمصر أحبها و حافظ على أرضها و شعبها .. شكرا لسيادتك .. نحبك و نحترمك و ندعو لك بالرحمه . و إن شاء الله مثواك الجنة .. و ربنا يعوضك خير عن السنين الصعبه و الآلام النفسيه و الجسديه التى عشتها .. وداعا يا غالى .. وداعا الرئيس مبارك".

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