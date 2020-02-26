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بعثة الترجي تصل مطار القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:50 م
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الترجي
الترجي
الفجر الرياضي
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وصلت منذ قليل بعثة فريق الترجى التونسى، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.


وأختار معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة باب سويقة لمباراة الزمالك والتى ضمت 22 لاعباً هم:-


بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.
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