محامي دولي: عقوبات مباراة السوبر تعتبر باطلة

قال المحامي الدولي نصر عزام، الخبير في اللوائح والقوانين الرياضية، إن ما تم من لجنة الانضباط لاتحاد الكرة بشأن العقوبات التي تم توقيعها بسبب مباراه السوبر تعتبر باطلة



وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأفوكاتو"ـ المذاع علي قناه "القاهرة والناس2"، أن قانونا لا بد من الاستماع لكل الأطراف والتحقيق في أقوالهم وبعدها أصدار العقوبات وهو ما لم يتم علي الاطلاق



وشدد عزام، على أنه كان يجب علي اتحاد الكرة التحقيق فيما حدث من جانب نادي الزمالك وعدم ذهابه لملعب المباره التي كان مقرر لها يوم ٢٤ فبراير الماضي والتأكد من وجود سبب قهري حال من ذهابه للملعب قبل اصدار اي عقوبة حسب اللائحة الموجودة.