مصطفى الفقى عن جنازة مبارك العسكرية: تعكس التحضر المصري

عقب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على مشهد الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا: "شعرت بتجزر التحضر المصري، سابقة تسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي وللمصريين، تتمثل في أنهم لا يتخذون مواقف عدوانية مع الحاكم، حتى إذا اختلفوا معه".



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أنه لم يرى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال الـ10 سنوات الأخيرة، لأن أفراد الأسرة كانت ترى أنه انتقد مبارك خلال كتابة "الفرص الضائعة"، معقبًا: "صحيح انتقد مبارك لكن بشكل موضوعي".



ولفت إلى أن مشهد جنازة "مبارك" لا ينفي الخلاف معه، لافتَا إلى أن الشعب المصري عاطفي ودائمًا ما يرتبط ويتأثر بمثل هذه الأحداث.

