البابا تواضروس يستقبل قيادات الكنيسة الإنجيلية بألمانيا وسويسرا

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، بوفد من قيادات الكنائس الإنجيلية في ألمانيا وسويسرا ومعهم القس ثروت قادش رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية لحوار الأديان والثقافات، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما التقط قداسته مع ضيوفه صورة تذكارية عقب انتهاء العظة.



وقدم وفد من مجمع رهبان دير القديس القوي أنبا موسى بطريق العلمين، ونيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على الدير، هدية تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك خلال حضورهم لاجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم.