مفيد شهاب: تعلمنا من الرئيس الراحل مبارك عشق الوطن





علق الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، على الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "مشهد يتناسب مع عراقة مصر التي تحترم قادتها وزعمائها وتقدر أبنائها المخلصين".وقال "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد»"، مساء الأربعاء، أن مشهد الجنازة العسكرية تدل على أصالة الشعب ووفائه واعتزازه بكل من خدمه وتفانى في سبيل رفعة شأنه، كما يعكس أصالة من الرئيس السيسي أنه يكرم هذا الرجل في وفاته بهذا التنظيم الجيد للجنازة العسكرية.ولفت إلى أن الجنازة العسكرية تعبر إيضا عن اعتزاز شعب مصر بأحد أبناء القوات المسلحة، الذين كرسوا كل حياتهم في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وتحريرها واسترداد ما تبقى من أراضي كانت إسرائيل تريد الاحتفاظ به، ورفع شأن البلد، مقدما التحية والتقدير للشعب المصري على أصالته، معقبا: "الجنازة كانت مؤثرة.. والرئيس مبارك في جنة الخلد إن شاء الله".وأشار وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق إلى أن الرئيس الأسبق الذي ودعناه ظهر اليوم نموذج لأبناء مصر المخلصين، تربى داخل مدرسة القوات المسلحة على حب الوطن والتضحية من أجله وتفانى في خدمته وأحس بضرورة العمل بكافة الجهود الممكنة.